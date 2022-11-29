Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову увезли из колонии в больницу. Она в реанимации

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Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая отбывает 11-летний срок в колонии, госпитализирована, сообщил телеграм-канал штаба .

По его информации, Колесникова с 28 ноября находится в больнице скорой помощи в Гомеле. Скорая помощь доставила ее в первое хирургическое отделение, после чего ее перевели в реанимацию. Что с ней и в каком она состоянии, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в колонии Колесникову поместили в штрафной изолятор, при этом не было ясно, как долго она там находится.

В сентябре 2021 года суд в Беларуси приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, а адвоката Максима Знака — к 10 годам. Их осудили по делу о попытке «захвата власти», они не признали вину. Перед задержанием в сентябре 2020 года Колесникову пытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт.

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