Из-за санкций МВД России не нашло поставщика автомобилей для ГИБДД

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Министерство внутренних дел РФ не смогло найти поставщика новых патрульных автомобилей для ГИБДД в условиях международных санкций. Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2022 году ведомство планировало закупить почти три тысячи автомобилей на 4,5 миллиарда рублей. В мае в МВД заявили, что вместе с Минпромторгом «прорабатывают» возможность поставок «с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран». Однако, как отмечает «Коммерсант», в течение года ведомство так и не объявило закупку. Ранее МВД закупало автомобили у дилеров Skoda, Hyundai и «АвтоВАЗ».

Согласно октябрьскому отчету, подготовленному в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», покупка новых автомобилей для ГИБДД оказалась невозможна, поскольку поставщики отказались от поставок и участия в конкурсах из-за санкций.

В соответствии с резолюцией вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта», в рамках которого бюджетные средства, выделенные на закупку машин, должны быть перераспределены до конца ноября. На что теперь потратят эти деньги, не уточняется.

В аппарате Марата Хуснуллина и Минпромторге ситуацию не комментируют. В МВД заявили, что постановление правительства запрещает покупать в иностранных государствах товары для обеспечения безопасности и обороны.

Как предполагают собеседники «Коммерсанта» в автопроме, в условиях санкций и ухода компаний с российского рынка никто не смог предоставить МВД крупную партию автомобилей локального выпуска.

После начала войны в Украине многие иностранные производители автомобилей объявили о приостановке работы в РФ или уходе с российского рынка. Среди компаний, ушедших из России, — французская Renault. На ее заводе российские власти в ноябре перезапустили серийное производство автомобилей «Москвич».

Крупнейший российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» после начала войны столкнулся с нехваткой иностранных комплектующих, из-за чего вплоть до лета находился в простое, пока не возобновил производство машин в упрощенной комплектации.

Как санкции повлияли на «АвтоВАЗ»

«Либо пытаться выжить, либо уйти с деньгами, но в никуда» До войны завод «АвтоВАЗа» в Ижевске выпускал самую популярную модель Lada. Но из-за санкций он простаивает уже почти полгода. Сотрудникам сокращают зарплату, они вынуждены увольняться

Как санкции повлияли на «АвтоВАЗ»

«Либо пытаться выжить, либо уйти с деньгами, но в никуда» До войны завод «АвтоВАЗа» в Ижевске выпускал самую популярную модель Lada. Но из-за санкций он простаивает уже почти полгода. Сотрудникам сокращают зарплату, они вынуждены увольняться