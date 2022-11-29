Французская прокуратура начала расследование из-за вилл дочери сенатора Сулеймана Керимова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Подразделение прокуратуры Франции, которое занимается борьбой с организованной преступностью, начало расследование в отношении 32-летней Гульнары Керимовой — дочери российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Об этом рассказали источники Bloomberg.

По данным издания, французская прокуратура намерена выяснить, как Керимова купила компании, владеющие четырьмя виллами в так называемой Бухте миллиардеров на мысе Антиб. Как отмечает Bloomberg, это часть об отмывании денег, которое несколько лет назад возбудили в Ницце.

Расследование начали после июльского отчета французского управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Согласно документу, Керимова потратила на покупку компаний 268 миллионов евро. По данным Mediapart, большую часть этих денег предоставил ее брат Саид.

Адвокат семьи российского сенатора Никита Сычев заявил, что французские власти знают о смене владельца недвижимости. По его словам, отчет Tracfin «касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Сулейман Керимов, занимающий с 2008 года пост члена Совета Федерации от Дагестана, и члены его семьи — основные владельцы золотопромышленной компании «Полюс». Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в 4,4 миллиарда долларов.

С 2018 года Керимов находится под санкциями США. В середине ноября Минфин США ввел ограничения в отношении его супруги Фирузы, дочерей Амины и Гульнары, а также сына Саида. Евросоюз и Великобритания добавили Сулеймана Керимова в свои санкционные списки после российского вторжения в Украину. Саид Керимов также попал под санкции ЕС.

В июле в США изъяли «яхту Керимова»

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»

В июле в США изъяли «яхту Керимова»

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»