Бывший глава «правительства» аннексированной части Херсонской области Сергей Елисеев вернулся на работу в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о возвращении на должность своего заместителя Сергея Елисеева, ранее возглавлявшего «правительство» аннексированной части Херсонской области.

Елисеева назначили на пост главы правительства оккупированной области в начале июля 2022 года. До этого он служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области. С июля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя области правительства — руководителя аппарата правительства. Теперь он восстановлен в этой же должности.

В конце сентября Кремль объявил об аннексии территории оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 11 ноября российские войска оставили Херсон, который был единственным областным центром Украины, захваченным РФ с начала февральского вторжения в страну.

25 ноября администрация аннексированной Херсонской области объявила, что новым председателем правительства стал Андрей Алексеенко, а Сергей Елисеев возвращается обратно в Калининградскую область. Как сообщалось, Елисеева наградили орденом Мужества «за налаживание процессов интеграции нового региона в состав Российской Федерации и успешное проведение референдума».

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