Российские контрактники, отказавшиеся воевать, потребовали от СК возбудить уголовные дела о незаконном лишении свободы. Их держали в подвалах в Донбассе

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Российские военнослужащие, которых две недели держали в подвале из-за отказа воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

С заявлением в следственные органы обратились контрактники Александр Афонин из Москвы и Андрей Васильев из Пскова, которых в августе отправили воевать в самопровозглашенную ЛНР. Как пишет правозащитник, там военные «столкнулись с недостаточным медицинским и материальным обеспечением и приняли решение отказаться от участия в боевых действиях».

В итоге их вместе с еще примерно 280 мобилизованными россиянами посадили в подвал в поселке Зайцево. Там их держали две недели «без надлежащего питания в бесчеловечных условиях». Кроме того, старшие командиры угрожали им и оказывали психологическое давление, утверждают военные.

По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область. Вместе с ним с заявлениями в СК обратились родственники трех мобилизованных, до сих пор содержащихся в подвале в Зайцево.

Еще один похожий случай, пишет Чиков, произошел в населенном пункте Завитне Бажанне в самопровозглашенной ДНР, где в подвале держали мобилизованного жителя Приморья Михаила Носова. Вместе с ним в помещении находились еще 17 военнослужащих, также отказавшихся воевать. Примерно через две недели Носова отправили в Ростовскую область. Военного не приняли в госпитале, он подал в СК заявление о совершенных в отношении него преступлениях.

Кого еще держали в Зайцево

Мобилизованных бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале «Настоящее время» и «Сирена» рассказывают (очень похожие) истории россиян, отказавшихся воевать

Кого еще держали в Зайцево

Мобилизованных бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале «Настоящее время» и «Сирена» рассказывают (очень похожие) истории россиян, отказавшихся воевать