Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб на Лазурном берегу при крушении вертолета

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Президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб 25 ноября из-за крушения вертолета в районе Монако. Об этом сообщило издание Monaco Daily News, ссылаясь на источник. В Libertex Group подтвердили информацию о его смерти.

Вячеслав Таран Станислав Красильников / ТАСС

Вертолет компании Monacair, на котором летел Таран, разбился на Лазурном берегу во Франции между коммунами Вильфранш-сюр-Мер и Эз, расположенными между Ниццей и Монако. Вертолет выполнял рейс из швейцарской Лозанны в Монако, Таран был его единственным пассажиром. Помимо бизнесмена погиб 35-летний пилот.

В полиции не подтвердили личность погибшего пассажира вертолета, отметив, что необходимо провести генетический анализ, пишет газета Nice-Matin.

Вячеслав Таран в 1997 году основал компанию Forex Club («Форекс клуб»), ставшую одним из трех крупнейших форекс-дилеров в России. В 2018 году Центробанк РФ отозвал лицензии у этой и ряда других форекс-компаний России. Сейчас компания работает в качестве онлайн-брокера под брендом Libertex Group, пишет vc.ru. Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA — разработчика криптокошелька YouHodler. Последние 10 лет Таран жил в Монако.