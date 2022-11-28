ФСБ заявила о «предотвращении серии терактов» в контролируемой Россией части Запорожской области

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ФСБ утверждает, что предотвратила «подготовку серии терактов» в местах массового скопления людей в аннексированной Запорожской области.

В ведомстве заявили, что в Мелитополе были задержаны трое граждан Украины, которые якобы «следовали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города». У них были изъяты компоненты взрывчатки, электродетонаторы, граната и пистолеты, сообщает ФСБ.

Как утверждает ведомство, двое из них уже дали признательные показания — якобы они действовали по заданию украинских спецслужб «с целью устрашения мирного населения Запорожской области».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они доставлены в Москву.

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении терактов в разных регионах России, которые якобы готовят украинские спецслужбы. 24 ноября ведомство объявило, что предотвратило попытку диверсии на «Южном потоке».