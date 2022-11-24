ФСБ объявила о «предотвращении диверсии» на «Южном потоке»

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ФСБ заявила, что предотвратила попытку диверсии на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки в Турцию и на юг Европы.

По утверждению ведомства, за попыткой «диверсионно-террористического акта» стояли украинские спецслужбы.

ФСБ сообщает, что якобы задержала четырех граждан России, у которых изъяты четыре мины, четыре килограмма взрывчатки, деньги и средства связи.

Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.

В сентябре ФСБ заявляла о предотвращении «диверсионно-террористического акта» на газопроводе «Турецкий поток». По утверждению ведомства, подрыв собирался осуществить россиянин, который был «завербован на территории Украины сотрудниками СБУ».

В конце сентября стало известно об утечках на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Власти стран Евросоюза заявили, что причиной утечек стали намеренные подрывы. Кто стоит за произошедшим, неизвестно. Владимир Путин говорил, что к инциденту причастны «англосаксы».

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