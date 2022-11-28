Большой адронный коллайдер остановили раньше, чем планировалось, для экономии энергии
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Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) 28 ноября начал ежегодную техническую остановку Большого адронного коллайдера (БАК).
В сентябре ЦЕРН сообщил, что работу коллайдера остановят на две недели раньше планового срока «в свете текущего глобального кризиса энергоснабжения». Первоначально плановую остановку БАК собирались провести в декабре. Остановку коллайдера согласовали с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France.
В ЦЕРН также говорили, что в 2023 году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20%. В центре отмечали, что эта мера, как и остановка БАК, позволит значительно сократить энергопотребление.
Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. В сентябре в ЦЕРН сообщили, что разрабатывает план по отключению некоторых ускорителей частиц во время пиковых нагрузок на энергосеть.
ЦЕРН расположен на франко-швейцарской границе. Это один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике центр потребляет около 200 МВт, что на треть больше, чем в ближайшем городе, швейцарской Женеве.