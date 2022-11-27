«Феминистское антивоенное сопротивление» потребовало вывода российских войск из Украины

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Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо с требованием прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины. Документ приурочен ко Дню матери и адресован парламентариям профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

В обращении содержатся призывы к принятию закона о профилактике семейно-бытового насилия, а также к «достойной материальной поддержке детства и материнства вместо поддержки войны».

Активисты также запустили петицию на сайте Change.org.

Военные действия — это всегда катастрофа, независимо от того, как они называются официально. Это кровопролитие, насилие, унижение человеческого достоинства, попрание свобод и прав человека. Мы в ужасе от происходящего. Мы против участия в этом наших сыновей, братьев, мужей, отцов, мы и сами не хотим участвовать в этом — ведь среди женщин есть военнообязанные медики. Вы, те, кто по долгу службы должны были защищать права и свободы матерей и детей, не должны закрывать глаза на все это. Ваши члены семьи надежно защищены от участия в военных действиях, вы ничем не рискуете и никого не теряете: мы же каждый день переживаем за своих близких, которых силой отправляют в эту мясорубку. Как вы можете поддерживать военные действия, развязанные против воли многих граждан РФ и вести эти действия за их счет?

Об участницах антивоенного протеста

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления

Об участницах антивоенного протеста

Россия будет страной женщин Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как женщины стали главными героинями антивоенного сопротивления