«Феминистское антивоенное сопротивление» потребовало вывода российских войск из Украины
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Движение «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо с требованием прекращения войны и вывода российских войск с территории Украины. Документ приурочен ко Дню матери и адресован парламентариям профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.
В обращении содержатся призывы к принятию закона о профилактике семейно-бытового насилия, а также к «достойной материальной поддержке детства и материнства вместо поддержки войны».
Активисты также запустили петицию на сайте Change.org.
Военные действия — это всегда катастрофа, независимо от того, как они называются официально. Это кровопролитие, насилие, унижение человеческого достоинства, попрание свобод и прав человека. Мы в ужасе от происходящего. Мы против участия в этом наших сыновей, братьев, мужей, отцов, мы и сами не хотим участвовать в этом — ведь среди женщин есть военнообязанные медики. Вы, те, кто по долгу службы должны были защищать права и свободы матерей и детей, не должны закрывать глаза на все это. Ваши члены семьи надежно защищены от участия в военных действиях, вы ничем не рискуете и никого не теряете: мы же каждый день переживаем за своих близких, которых силой отправляют в эту мясорубку. Как вы можете поддерживать военные действия, развязанные против воли многих граждан РФ и вести эти действия за их счет?