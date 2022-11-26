В Астане в день инаугурации Токаева прошли задержания. В городе на время пропал интернет

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В Астане в день инаугурации переизбранного президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 26 ноября прошли задержания. Видеозаписи, на которых силовики задерживают на улице людей, распространили местные медиа.

Насколько массовыми акции и сколько человек были задержаны, из роликов неясно. «Азаттык» (казахстанский проект ), ссылаясь на другие СМИ, пишет о задержании «по меньшей мере десятков» человек. Власти Казахстана к моменту публикации число задержанных не назвали.

Казахстанское издание «Власть» пишет, что собравшиеся, вероятно, были «сторонниками проекта ТDFA Марата Абиева». Абиев позиционирует свой проект как идею, способную «обезопасить мир от голода мировых масштабов». Издание «Орда» писало о возможных связях Абиева с зятем бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаева и другими родственниками бывшего главы государства.

Издание «БАСЕ», распространившее часть роликов об акции, также сообщило, что ее устроили Абиев и его сторонники, назвав задержанных людьми, протестовавшими «против инаугурации узурпатора Токаева». При этом на самом видео Абиев призывает людей выйти на «мирный митинг», чтобы потребовать у президента «одобрения проекта».

МВД Казахстана заявило, что в Астане прошла несанкционированная акция, устроенная неназванным «предпринимателем», который собрал около 300 человек в одном из ночных клубов, а затем вывел их на «незаконное шествие», которое было пресечено полицией.

26 ноября в Астане на время пропал интернет. «БАСЕ» связало это с подавлением протестов. В Государственной технической службе неполадки объяснили «аварией на оборудовании электроснабжения».

В ноябре в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, на которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил, набрав более 80% голосов. В 2022 году после масштабных беспорядков Токаев анонсировал серию реформ, в том числе ограничение полномочий президента одним семилетним сроком.

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