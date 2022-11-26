The New York Times: Украина может одновременно применять лишь две трети западных гаубиц. Остальные нуждаются в ремонте из-за активного использования

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украина может одновременно использовать лишь две трети из примерно 350 поставленных Западом гаубиц, пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и Украине.

Треть орудий всегда нуждается в ремонте из-за очень активного использования на фронте, следует из статьи. В частности, по словам источников, некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.

Как выяснила газета, Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую для восстановления поврежденного вооружения.

Читайте также

Война Двести семьдесят шестой день

Читайте также

Война Двести семьдесят шестой день