The New York Times: Украина может одновременно применять лишь две трети западных гаубиц. Остальные нуждаются в ремонте из-за активного использования
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Украина может одновременно использовать лишь две трети из примерно 350 поставленных Западом гаубиц, пишет The New York Times со ссылкой на источники в США и Украине.
Треть орудий всегда нуждается в ремонте из-за очень активного использования на фронте, следует из статьи. В частности, по словам источников, некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.
Как выяснила газета, Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую для восстановления поврежденного вооружения.
Западная артиллерия стала жизненно важной для украинских солдат, когда у них стали заканчиваться снаряды для собственных советских гаубиц, и поддерживать их работоспособность стало для украинских союзников так же важно, как и передавать им достаточно амуниции (англ. яз.).