Минюст РФ объявил «иноагентами» Евгения Ройзмана и ведущую «Дождя» Анну Монгайт

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Минюст РФ включил в реестр физических лиц — «иноагентов» политика Евгения Ройзмана, ведущую Анну Монгайт, адвоката и бывшего игрока «Что?Где? Когда?» Илью Новикова.

Также в этот список включены юрист Федор Телин, координатор движения Виталий Ковин, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова.

Во всех случаях Минюст указал причиной такого решения получение финансирования из Украины. Монгайт также приписали финансирование от латвийского юридического лица SIA «TV Rain».

При этом Ковина объявили «иноагентом» второй раз. Это первый такой случай. В сентябре Минюст включил Ковина в список СМИ-«иноагентов», но в октябре это решение было отменено.

В реестр СМИ-«иноагентов» внесли сахалинскую журналистку Любовь Барабашову, сотрудничающую с , и организацию «Город без преград», которая занимается созданием доступной среды в Казани.

В реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов» включили благотворительный фонд и инициативную группу из Петербурга.

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