Грета Тунберг и сотни экоактивистов подали подали в суд на Швецию из-за политики страны по климату

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Шведская активистка Грета Тунберг и более 600 участников молодежного экологического движения Auroras подали иск против Швеции из-за политики властей страны по климату. Об этом Тунберг сообщила в твиттере.

В иске, пишет Bloomberg, утверждается, что климатическая политика Швеции нарушает ее конституцию, а также Европейскую конвенцию о правах человека.

«Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений», — говорится в заявлении.

Свои требования активисты поддержали маршем протеста, фотографии с которого Тунберг опубликовала в соцсетях.

«У нас нет законов, обеспечивающих долгосрочную защиту от последствий климатических и экологических кризисов, но нам надо использовать доступные нам методы и делать все, чтобы попытаться измениться и повысить осознание того, что мы в кризис», — заявила Тунберг шведской газете Dagens Nyheter.

Как отмечает Bloomberg, подобные иски экоактивисты уже подавали против правительств других стран. В частности, в 2019 году в Нидерландах суд постановил, что правительство обязано принять меры для смягчения последствий глобального потепления.

В 2017 году Швеция приняла закон о климате, который требует, чтобы правительство работало над сокращением выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности к 2045 году.