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David Mcnew / AFP / Scanpix / LETA

Последние восемь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, заявила 6 ноября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в докладе, приуроченном к открытию ежегодной конференции ООН по изменению климата в Шарм-Эль-Шейхе.

«Экстремальная жара, засуха и разрушительные наводнения затронули миллионы людей и причинили миллиардные убытки в этом году. Явные признаки и последствия изменения климата становятся все более драматичными», — сказано в публикации.

По мнению ВМО, в 2022 году средняя глобальная температура будет примерно на средней температуры доиндустриального периода 1850−1900 годов. Вероятно, этот год займет пятое или шестое место в списке самых жарких за историю наблюдений, однако «только вопрос времени, когда наступит еще один самый теплый год», сказано в докладе.

В организации констатировали, что с 1993 года скорость повышения уровня моря удвоилась, а с января 2020-го уровень моря вырос почти на 10 миллиметров. Таяние ледников в Альпах в 2022 году стало рекордным: на это повлияли низкий снежный покров в конце зимы, неоднократное выпадение пыли из Сахары и длительные и интенсивные волны тепла. «Впервые в истории даже в самых высоких пунктах измерений снег не пережил летний сезон, и поэтому не произошло накопления свежего льда», — сказано в публикации.

Концентрации основных парниковых газов продолжают расти и достигли рекордных уровней, говорится в докладе. По словам генсека ВМО Петтери Тааласа, «для многих ледников точка невозврата уже пройдена, и таяние будет продолжаться сотни, если не тысячи лет, что будет иметь серьезные последствия для водной безопасности».

«За последние 30 лет темп повышения уровня моря удвоился. Хотя мы все еще измеряем его в миллиметрах в год, в сумме это составляет от половины до одного метра в столетие, и это долгосрочная и серьезная угроза для многих миллионов жителей прибрежных районов и низко расположенных государств», — сказал он.

В ВМО напомнили примеры экстремальной погоды в 2022 году: засуху в Восточной Африке, рекордные дожди и наводнения в Пакистане, серию разрушительных циклонов на Мадагаскаре и в Южной Африке, экстремальную жару в Европе.

«Слишком часто больше всего страдают те, кто меньше всего ответственны за изменение климата, как мы видели на примере ужасного наводнения в Пакистане и смертоносной длительной засухи на . Но даже хорошо подготовленные сообщества в этом году пострадали от экстремальных явлений, о чем свидетельствуют затяжные волны тепла и засуха в значительной части Европы и южного Китая», — сказал профессор Таалас.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал доклад «хроникой климатического хаоса» и призвал участников конференции в Шарм-Эль-Шейхе «ответить на сигнал тревоги от планеты действием — амбициозным и реальным действием в области климата».

В программу конференции 2022 года впервые было официально включено обсуждение механизма компенсаций урона от изменений климата для развивающихся стран — это произошло в результате «интенсивных переговоров», сообщает BBC News. Как пишет Reuters, в предыдущие годы развитые страны препятствовали проведению официальных обсуждений; еще даже на конференции 2021 года США и ЕС заблокировали создание такого фонда.