«Это не было неожиданностью». Ангела Меркель — о российском вторжении в Украину
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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путины.
«Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду», — рассказала бывший канцлер.
По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву отношение к ней было такое же. «В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — пояснила она.
Бывшая канцлер утверждает, что пыталась передать свою инициативу, направленную на предотвращение войны, другим немецким политикам, однако те, с кем она говорила, не решились брать на себя такую ответственность.
Ангела Меркель отметила, что не жалеет о своем уходе из политики: «Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — заключила она.
Ангела Меркель формально ушла из большой политики осенью 2021 года, хотя обязанности канцлера исполняла до начала декабря — пока не образовалась новая правящая коалиция. Германию она возглавляла 16 лет и за это время заработала себе репутацию сильного и успешного политика.
Отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала войны в Украине, когда немцы осознали степень зависимости экономики Германии от российских энергоносителей. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, который на выборах позиционировал себя как политик, максимально похожий на Меркель, с февраля объявил о кардинальной смене курса.
Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО: по мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, Путин не рискнул бы напасть на них.