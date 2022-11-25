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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путины.

«Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду», — рассказала бывший канцлер.

По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву отношение к ней было такое же. «В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — пояснила она.

Бывшая канцлер утверждает, что пыталась передать свою инициативу, направленную на предотвращение войны, другим немецким политикам, однако те, с кем она говорила, не решились брать на себя такую ответственность.

Ангела Меркель отметила, что не жалеет о своем уходе из политики: «Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — заключила она.

Ангела Меркель формально ушла из большой политики осенью 2021 года, хотя обязанности канцлера исполняла до начала декабря — пока не образовалась новая правящая коалиция. Германию она возглавляла 16 лет и за это время заработала себе репутацию сильного и успешного политика.

Отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала войны в Украине, когда немцы осознали степень зависимости экономики Германии от российских энергоносителей. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, который на выборах позиционировал себя как политик, максимально похожий на Меркель, с февраля объявил о кардинальной смене курса.

Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО: по мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, Путин не рискнул бы напасть на них.

Первое интервью Меркель после ухода из политики

«Я не могу упрекнуть себя в том, что не пыталась предотвратить трагедию» Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера. Вот его пересказ

Первое интервью Меркель после ухода из политики

«Я не могу упрекнуть себя в том, что не пыталась предотвратить трагедию» Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера. Вот его пересказ