В правительстве Эстонии рекомендовали снести или заменить 244 советских памятника. 56 из них уже убрали

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Рабочая группа по советским памятникам при рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны.

Как сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR, из 244 рекомендованных к сносу памятников 56 уже убрали.

Еще 74 советских памятника признали нейтральными. По еще четырем памятникам, говорится в материалах рабочей группы, необходимы дополнительные обсуждения.

Участники рабочей группы рекомендовали сохранить несколько советских памятников, например, мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу.

В рабочей группе сообщили, что из 322 исследованных объектов 213 — это сочетание воинских захоронений и памятников, а 96 — мемориалы.

В августе власти Эстонии убрали из приграничного города Нарва советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Против переноса Т-34 выступали некоторые жители и мэр Нарвы.

Читайте также

В Нарве демонтировали Т-34 — советский памятник, установленный к 25-летию победы в Великой Отечественной «Все произошло быстро и мирно», — заявила премьер-министр Эстонии

Читайте также

В Нарве демонтировали Т-34 — советский памятник, установленный к 25-летию победы в Великой Отечественной «Все произошло быстро и мирно», — заявила премьер-министр Эстонии