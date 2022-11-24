Politico: в Белом доме опасаются, что Россия применит в Украине химическое оружие

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В администрации Джо Байдена опасаются, что Россия может применить в Украине химическое оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме и в Пентагоне.

По словам собеседников агентства, такое развитие событий в Вашигнтоне считают возможным, если российские войска продолжат терять позиции — использование химического оружия может предварять ядерную конфронтацию с НАТО.

В Белом доме полагают, что Москва в том числе может прибегнуть к использованию оружия, подобного тому, которое применялось при Алексея Навального. В атаке также могут быть использованы вещества, которые легко скрыть, что затруднит возложение вины на Москву

Вместе с тем Politico пишет, что у США нет разведывательных данных, которые бы указывали на то, что химическая атака неминуема.

Совет национальной безопасности США отказался давать комментарии изданию.