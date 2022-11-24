Минфин «склоняется» к сохранению для работающих из-за границы россиян налоговой ставки в 13%. Ранее для них обсуждалась ставка в 30%

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что российские власти планируют сохранить для россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, статус резидента и, соответственно, ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — . Об этом, сообщает «Интерфакс», Силуанов сказал в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

В июле Минфин предложил считать доходы, которые получают дистанционные работники за рубежом от российских работодателей, доходами от российских источников. Тогда обсуждалось, что россияне, уехавших за рубеж, но продолжившие работать на российские компании, получат статус нерезидентов, для которых ставка НДФЛ — 30%.

Что было в первоначальном проекте Многие уехавшие из РФ все еще работают в российских компаниях. Минфин хочет, чтобы они платили НДФЛ по ставке 30%. Этого можно будет избежать?

«Какая ставка налога? Как для нерезидента — 30%, или как для резидента РФ — 13%? Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, облагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ. То есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом», — сообщил Силуанов.

Министр финансов вновь повторил, что налоговые нововведения направлены на то, чтобы избежать ситуации, когда работающие на российские компании из-за рубежа россияне не являются налоговыми резидентами ни одной страны.

Силуанов также отметил, что сейчас граждан, работающих удаленно из-за рубежа, стало значительно больше по сравнению с предыдущими годами.

После начала российского вторжения в Украину в феврале, а затем и после объявления мобилизации в сентябре, многие жители РФ выехали за пределы страны. Точных данных о переехавших за рубеж, но продолживших работать на российские компании — нет, но данные из разных источников позволяют говорить о том, что речь идет о десятках тысяч человек.