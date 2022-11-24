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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что обстрелы Херсона и других пунктов Херсонской области, которые оставили российские военные -«месть проигравших».

«Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут — это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный — вот до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях», — сказал Зеленский.

274 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців Зе!Президент

Президент Украины в вечернем обращении особое внимание уделил усилиям, которые аварийные службы и другие структуры предпринимают для того, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение после российских ракетных ударов. Кроме того, Зеленский рассказал о переговорах с союзниками, поддерживающими Украину.

Российское командование в начале ноября объявило об отступлении с занятых ими территорий на правом берегу Днепра, в том числе из Херсона. 11 ноября Херсон был освобожден. После этого ежедневно сообщается об обстрелах города российскими войсками.

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