Телеведущего Андрея Караулова объявили в розыск. Ранее у него прошел обыск по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

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МВД объявило в федеральный розыск бывшего автора программы «Момент истины» Андрея Караулова. Об этом сообщает ТАСС.

В базе данных МВД указано, что Караулов «разыскивается по статье УК». Никаких других подробностей не приводится.

В начале ноября дома у Караулова прошел обыск по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в рамках которого арестованы бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Life Тамерлан Бигаев. По версии следствия, они требовали деньги у Чемезова за неразмещение негативных материалов о нем в телеграм-каналах.

«Ростех» жаловался на Караулова в правоохранительные органы, поскольку опубликованные им материалы «имели признаки клеветы и нанесли репутационный вред главе корпорации Сергею Чемезову». Сам Караулов говорил, что имеет в деле статус свидетеля и находится за пределами России.

Караулов наиболее известен как автор программы «Момент истины», выходившей с 1992-го по 2006 год на четырех российских телеканалах. После 2016 года программа выходила в ютьюбе, в 2018 году Караулов покинул проект. Затем он вел свой ютьюб-проект, который в мае 2022 года заблокировала администрация YouTube.

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