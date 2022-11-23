Госдума приняла во втором чтении законопроекты о запрете «пропаганды» гомосексуальности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду» в России «нетрадиционных сексуальных отношений» и трансгендерного перехода.

Законопроекты предполагают введение штрафов за «пропаганду» в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц. За распространение информации о гомосексуальности или трансгендерности среди несовершеннолетних будет введен штраф до 200 тысяч рублей.

Депутаты также вводят административную ответственность за «пропаганду педофилии».

Предложение ввести уголовную ответственность за повторные нарушения запретов было отклонено из-за процедурных формальностей — для этого депутаты должны подготовить отдельный законопроект.

В России с 2013 года действует запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Действие новых законопроектов распространяется и на взрослых.

«Медуза» подробно писала о негативном влиянии новых законов. Запрет на «пропаганду» гомосексуальности касается самых разных сфер, в том числе публикаций в соцсетях, фильмов, книг, спектаклей.

Читайте также

В России полностью запретят «пропаганду» гомосексуальности (в кино, в книгах, в рекламе — да везде). А детям нельзя будет даже рассказывать об ЛГБТ-людях. Что еще попадет под запрет? 15 карточек