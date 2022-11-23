Бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева заподозрили в том, что он создал в Украине «батальон Ичкерии»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Следственный комитет по Чечне возбудил против бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Чечне.

Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. Закаева подозревают в том, что он, находясь в Украине, «принимал участие в создании террористического сообщества „Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил “». В ФСБ утверждают, что этот батальон создали для ведения боевых действий против российских военных.

Закаев — глава правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

В 2003 году суд в Лондоне отказался экстрадировать Ахмеда Закаева в Россию, как того добивались российские власти, посчитав, что бывшего чеченского полевого командира преследуют «за политические воззрения». Закаев получил в Великобритании политическое убежище.

В октябре 2022 года Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором объявила Чеченскую Республику Ичкерия территорией, «временно оккупированной РФ».

Подкаст «Что случилось» — о прошлом и настоящем Чеченской Республики Ичкерия

Все эпизоды Украина признала, что Россия «временно оккупировала» Ичкерию. Рассказываем о прошлом и настоящем этого сепаратистского проекта 00:00 01:04:33