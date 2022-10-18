Верховная Рада Украины объявила Ичкерию территорией, оккупированной Россией

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Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором объявила территорией, «временно оккупированной Российской Федерацией», а также осудила «совершение геноцида чеченского народа». За принятие документа проголосовали 287 депутатов.

При этом некоторые украинские СМИ и политики сообщили, что Верховная Рада якобы признала суверенитет, то есть независимость, Ичкерии, но это не так. Проект постановления о признании независимости Ичкерии, который в июле внесли депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов, в украинском парламенте пока не рассматривали.

В войне России против Украины участвуют представители чеченских спецподразделений, а глава Чечни Рамзан Кадыров — один из самых заметных сторонников «специальной военной операции» в Украине. В войне на стороне Украины также участвуют сторонники Ичкерии — в августе 2022 года Кадыров объявил им кровную месть.

Хроника войны

Война Двести тридцать седьмой день

Хроника войны

Война Двести тридцать седьмой день