В Самарской области подготовкой мобилизованных занялись страйкболисты

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В Самарской области подготовкой мобилизованных занимаются инструкторы из местной федерации , сообщает .

По словам руководителя федерации Антона Птичкина, страйкболисты занялись подготовкой мобилизованных в октябре и с тех пор их тренировки прошли 600 человек, включая бойцов 15-й гвардейской Александрийской мотострелковой бригады и казачьего батальона «Ермак». Еще столько же мобилизованных страйкболисты планируют подготовить в ближайшие две-три недели.

Птичкин утверждает, что подготовкой мобилизованных занимаются инструкторы, участвовавшие в военных действиях в Украине, а сами призывники на тренировках используют не только страйкбольное оружие, но и штатное вооружение российской армии с холостыми патронами.

По словам главы федерации, мобилизованных обучают тактике, оказанию первой помощи, эвакуации сослуживцев под огнем противника, обустройству позиций, ведению боевых действий в условиях пересеченной местности и городской застройки, а также действиям в условиях минометного обстрела. Занятия проходят на полигонах 2-й общевойсковой гвардейской армии и на базе федерации страйкбола.

Птичкин отдельно подчеркнул, что тренировки проводятся по инициативе федерации, а не военных. «Просто мы посчитали своим долгом не стоять в стороне и не то что ускорить, а скорее увеличить объем навыков и знаний, даваемый нашим ребятам», — сказал он.

Мобилизация в России началась 21 сентября, а вскоре после этого в СМИ стали публиковать многочисленные жалобы призывников. Они рассказывали, что необходимое снаряжение им пришлось покупать на свои деньги, а обещанной подготовки перед отправкой на фронт либо не было вовсе, либо она была недостаточной.

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