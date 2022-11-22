Белгородский губернатор сообщил об обстреле госпиталя для ветеранов войн

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Приграничный город Шебекино и его пригород подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Основной удар, по его словам, пришелся по территории госпиталя для ветеранов войн, расположенном в селе Новая Таволжанка (в 10 километрах от Шебекино). Гладков заявил, что в госпитале проходят лечение пожилые люди; по открытым данным, он рассчитан на 80 пациентов.

Гладков заявил, что в результате обстрела госпиталя никто не пострадал. Из-за обстрела «снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя», а расположенный рядом газопровод получил повреждения, добавил губернатор.

В самом Шебекино, сообщил Гладков, при обстреле погибла мирная жительница. «Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной», — сказал Гладков. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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