Мариинский театр убрал из постановок имя хореографа Ильи Живого, выступившего против войны

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Мариинский театр удалил имя петербургского хореографа Ильи Живого из списка авторов спектаклей, созданных при его участии. Об этом сам артист рассказал в .

Речь идет о пяти балетных и двух оперных спектаклях, поставленных в 2017-2021 годах: это балеты «Времена года», «Пульчинелла», «Игра в карты», «Под куполом», «A Flashback», оперы «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством». Спектакли продолжают идти на сцене театре без упоминания имени Живого.

Страница с биографией хореографа также пропала с сайта Мариинки — вместо нее отображается ошибка 404 («страница не найдена»), обратила внимание «Бумага».

Пока все обсуждают «Культуру Отмены» и иностранные компании, дискредитирующие российский спорт, искусство и бизнес, Российское Государство и его представители на местах сами культивируют и поощряют дискредитацию своих же сограждан, имеющих хоть немного отличную от официальной точку зрения на происходящее в мире. Это не «Культура Отмены», но «Отмена Культуры», создаваемая руками моих соотечественников прямо сейчас! И они только начинают. пристегнитесь.

Выпускника академии Ваганова Илью Живого неоднократно называли его одним из лучших молодых хореографов Петербурга. Он дебютировал в Мариинском театре в 2008 году как танцовщик, а с 2013 года начал ставить спектакли как хореограф. В конце февраля 2022 года Илья Живой публично выступил против войны в Украине, а затем покинул Россию. С тех пор он успел поработать над проектами в Испании, Швейцарии, Дании, Грузии и США.

В начале ноября стало известно, что в МХТ имени Чехова убрали имя режиссера Кирилла Серебренникова из программки к его постановке «Лес». Также имя режиссера пропало с сайта МХТ из раздела «Авторы спектаклей». Серебренников уехал из России в конце марта, после чего сделал ряд публичных антивоенных заявлений.