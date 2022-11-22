Huawei разделила бизнес в СНГ. Подразделения в России и Беларуси будут работать отдельно от других стран

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Китайская компания Huawei разделила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании.

По словам собеседников газеты, российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне.

Как сообщают «Ведомости», подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телекомрешений компании корпоративным заказчикам в самой стране, а также в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Наиболее приоритетными для российского подразделения были финансовый и государственный секторы.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что Россия и Беларусь — «страны с высоким уровнем санкционных рисков, порядок заключения сделок в которых будет отличаться от стран СНГ». При этом Huawei не хочет уходить с российского рынка, который для нее является одним из приоритетных. Сделки в России, считают они, будут особо тщательно проверять на предмет минимизации санкционных рынков.

В начале июня СМИ сообщали, что российские магазины, специализирующиеся на продаже продукции Huawei, начали закрываться. Среди возможных причин называли дефицит продукции на фоне войны в Украине и западных санкций.