Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

«Газпром» обвинил Украину в отборе газа, предназначенного для поставок в Молдову. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте компании.

«Объем газа, подаваемый „Газпромом“ на ГИС „Суджа“ для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», — говорится в сообщении.

«Газпром» пригрозил, что с понедельника, 28 ноября, сократит поставки, если несанкционированный отбор не прекратится.

Цена газа в Европе на заявлении «Газпрома» за несколько минут выросла на 2%.

Россия с начала войны последовательно сокращала поставки газа в Европу; в итоге, к сентябрю был полностью остановлен «Северный поток — 1». Официальной причиной этого был ремонт. Европейские страны обвиняли Россию в газовом шантаже с целью добиться снятия санкций; Москва обвинения отрицала.

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?