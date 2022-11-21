Касым-Жомарт Токаев набрал более 80% голосов на внеочередных выборах президента Казахстана

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов избирателей на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что участие в голосовании приняли почти 70% избирателей, то есть 8,3 миллиона человек. Из них около 6,5 миллиона проголосовали за действующего президента. Остальные кандидаты набрали около 2-3% голосов.

По данным международного института региональных исследований «Открытое общество», против всех кандидатов проголосовали 5,2% избирателей.

«Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», — прокомментировал Токаев результаты выборов.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. В результате по всей стране погибли сотни людей, тысячи были арестованы.

В марте президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал серию реформ, которые включали внесение поправок в Конституцию страны. В частности, по результатам референдума, были ограничены полномочия президента одним семилетним сроком. В сентябре действующий президент подписал указ о проведении внеочередных выборов главы государства, мотивировав это тем, что «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ требуется новый мандат доверия народа».

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«Это извращенная форма демократии, которую придумал Токаев» В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Но многие не верят, что они изменят страну к лучшему. Репортаж «Медузы»

Подробнее о реформах Токаева

«Это извращенная форма демократии, которую придумал Токаев» В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Но многие не верят, что они изменят страну к лучшему. Репортаж «Медузы»