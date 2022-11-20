Генпрокурор Украины заявил, что на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей нашли тела более 700 убитых украинцев

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На территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, освобожденных украинской армией, за последние два месяца обнаружили тела более 700 убитых украинцев. Об этом, как пишет УНИАН, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

«На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины — и это только за два последних месяца — обнаружено более 700 тел. И почти 90% из них — гражданские. Выявлено более 20 мест, где незаконно содержали и пытали украинских граждан», — сказал генпрокурор в эфире украинского телемарафона вечером 19 ноября.

По его словам, больше всего мест, где убивали украинцев, нашли в Харьковской области, большинство территорий которой ВСУ освободили в сентябре. «Практически в каждом городе, каждом селе Харьковщины мы находили места, где убивали гражданских украинских мирных граждан», — сказал Андрей Костин. По его словам, «такая же ситуация» наблюдается в Херсонской области, но там «работа только начинается».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Хроника войны

Война Двести семидесятый день