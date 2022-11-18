Власти аннексированного Крыма объявили о строительстве фортификационных сооружений на полуострове

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В аннексированном Крыму проводятся фортификационные работы для защиты полуострова. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, проведение работ позволит «гарантированно обеспечить безопасность крымчан».

Аксенов уточнил, что укрепления строятся по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что на севере Крыма роют окопы, ранее сообщали независимые эксперты со ссылкой на спутниковые снимки, а также британская разведка.

После отступления российских войск из Херсона наблюдатели высказывают предположение, что армия Украины может продолжить наступление на юг и попытаться вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

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