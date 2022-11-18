В Тоскане обокрали виллу Олега Тинькова

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В тосканской коммуне Форте-деи-Марми обокрали виллу, которая принадлежит российскому бизнесмену Олегу Тинькову. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronos.

Кража произошла в ночь на 17 ноября. Как отмечает издание, воры «действовали профессионально», взломав сложную систему охраны пустовавшей виллы, пишет издание.

Воры вскрыли два сейфа и похитили драгоценности, дорогие часы и другие ценности, стоимость которых может превышать несколько сотен тысяч евро. Утром в четверг кражу обнаружил смотритель виллы. Тиньков с семьей в это время находились в Мексике.

По данным Adnkronos, 15 ноября в той же коммуне обокрали другую виллу, принадлежащую 32-летнему россиянину. Преступники разбудили жильцов дома — украинских финансистов. Имена владельца и жильцов в заметке не уточняются. После того как воров заметили, они скрылись. Однако, утверждает Adnkronos, из виллы успели похитить драгоценности и сумки дорогих брендов.

Воры попали на камеры наблюдения обеих вилл — их было трое. Полиция ведет расследование.

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Семья Тиньковых владеет в Форте-деи-Марми четырехэтажным палаццо 1930 года. Он является частью проекта La Datcha, в рамках которого бизнесмен сдает жилье состоятельным туристам. Дом сдается минимум на неделю, стоимость аренды начинается от 69 тысяч евро. Помимо итальянской виллы семья Тинькова также владеет еще четырьмя домами во Франции, Мексике и Астрахани.

Олег Тиньков с начала вторжения РФ в Украину выступает против войны. После того как в апреле он назвал войну «безумной», в «Тинькофф банке» заявили, что эта позиция — всего лишь его личное мнение, а вскоре после этого анонсировали отказ от названия «Тинькофф». В мае бизнесмен заявил, что власти России вынудили его «за копейки» продать долю в TCS Group после того, как он выступил против войны. В октября Тиньков отказался от российского гражданства.

Интервью Олега Тинькова

«Виноват ли народ? Конечно, да. В нас всех есть имперскость и фашистскость» Олег Тиньков дал двухчасовое интервью Елизавете Осетинской — о войне, российских бизнесменах и действиях Запада. Мы выбрали главные цитаты

Интервью Олега Тинькова

«Виноват ли народ? Конечно, да. В нас всех есть имперскость и фашистскость» Олег Тиньков дал двухчасовое интервью Елизавете Осетинской — о войне, российских бизнесменах и действиях Запада. Мы выбрали главные цитаты