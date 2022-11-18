В Москве нашли тело 29-летней женщины с ножевыми ранениями. Накануне она жаловалась в полицию на преследования со стороны знакомого

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Во дворе дома в московском районе Зюзино нашли тело женщины с колото-резаными ранениями, сообщает СК РФ.

Как уточняет источник РИА Новости, убитая жила в этом доме, ей было 29 лет. Накануне она звонила в полицию и сообщала о преследовании со стороны знакомого. Агентство отмечает, что полицейские выехали на вызов, но никого не нашли.

«Вчера вечером в ОВД поступил сигнал от этой девушки, что ее преследует знакомый, „душил ее“, она боялась выходить с работы», — сказал источник РИА Новости.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник уточняет, что женщину преследовал ее бойфренд, с которым она приняла решение расстаться.

Читайте также

Декриминализации домашнего насилия — пять лет. За это время все стало только хуже? Пострадавшим теперь сложнее получить помощь? А агрессоров вообще наказывают? Объясняет Диана Барсегян из «Насилию.нет»

Читайте также

Декриминализации домашнего насилия — пять лет. За это время все стало только хуже? Пострадавшим теперь сложнее получить помощь? А агрессоров вообще наказывают? Объясняет Диана Барсегян из «Насилию.нет»