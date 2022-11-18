В Белгородской области разработали методичку для детей пяти-семи лет, где рассказывается, как вести себя при обстрелах и обнаружении мин

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Белгородский институт стратегии развития образования разработал методичку для дошкольников, в которой рассказывается, как вести себя при обстрелах и обнаружении мин.

Об этом сначала сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей дошкольников из села Замостье, а затем телеканал подтвердил информацию и опубликовал фрагменты методички.

Авторы методички, озаглавленной «Блокнот безопасности дошкольника»? предлагают детям найти на картинке мину «лепесток» и отметить на плане квартиры места, где нельзя прятаться при обстреле.

Родители дошкольников, сообщившие о методичке «Осторожно, новости», заявили, что недовольны ее содержанием. «Несмотря на обстрелы, детей в таком возрасте удаётся держать в „вакууме“. Мой ребенок не обращает внимания на все эти звуки, главное чтобы родители не поддавались панике. Хочется нормальное детство детям дать — без », — сказала одна их собеседниц телеграм-канала.

Ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко заявил «Газете.Ru», что работа над методичкой не завершена, «тиража нет», а образцы «были направлены в территории для того, чтобы получить критику, рецензию».

По словам Шейченко, необходимо разобраться, как методичка попала в детский сад в Замостье. «Будем сейчас выяснять у управления образования», — сказал он.

Из Белгородской области регулярно поступают сообщения об обстрелах. В приграничных с Украиной районах образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения. В середине ноября сообщалось, что в регионе работают над интерактивной картой бомбоубежищ и собираются размещать на улицах информацию о ближайших укрытиях.

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