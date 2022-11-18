Директора «Медузы» Галину Тимченко наградили международной премией за свободу прессы

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Соосновательница, гендиректор и издатель «Медузы» Галина Тимченко удостоена международной премии за свободу прессы, вручаемой Комитетом защиты журналистов (The Committee to Protect Journalists). 32-я церемония вручения наград Комитета состоялась 17 ноября в Нью-Йорке.

Тимченко получила специальную премию имени писательницы и журналистки Гвен Айфил за выдающиеся достижения в деле свободы прессы. Другими лауреатами стали главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, кубинский журналист Авраам Хименес Эноа, курдская журналистка Нияз Абдулла и журналистка из Вьетнама Фам Доан Транг.

Вот что Галина Тимченко сказала, принимая награду:

«Медузу» заблокировали в России вскоре после начала войны. Несмотря на это мы сумели дотянуться до миллионов российских читателей, которым правда сейчас нужна как никогда прежде. Наша обязанность и наша миссия остаются прежними: предоставлять читателям независимую объективную информацию и не оставлять их одних в этот темный час.

Я хочу перефразировать слова одного человека, защищавшего свою страну во времена Второй мировой войны: Победа — это еще не финал. Проигрыш — еще не окончательное поражение. Единственное, что имеет значение, — это мужество продолжать борьбу. И мы будем продолжать. Я обещаю.

28 октября в Потсдаме на медиафестивале Prix Europa, учрежденном властями Евросоюза, Галина Тимченко получила премию в категории «Европейский журналист года».