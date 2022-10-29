Директора «Медузы» Галину Тимченко назвали европейским журналистом года на медиафестивале Prix Europa

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Соосновательница, гендиректор и издатель «Медузы» Галина Тимченко получила премию медиафестиваля Prix Europa в категории «Европейский журналист года». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Церемония вручения наград прошла 28 октября в Потсдаме. Среди других лауреатов были представители медиа из Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции и Великобритании.

Получая награду, Галина Тимченко сказала: «Хочу высказать лишь одну простую мысль. Любая война начинается с попытки заставить независимую журналистику замолчать, с ограничения свободы слова. Свобода слова всегда падает первой жертвой грядущей войны. Постараемся не допустить этого снова».

Медиафестиваль Prix Europa был создан в 1987 году властями Евросоюза, в том числе Европарламентом и Еврокомиссией. В руководство организационной структурой фестиваля входят топ-менеджеры теле- и радиовещательных корпораций из разных стран ЕС. Церемония награждения победителей фестиваля проходит каждый год в октябре.

В прошлом году премия в категории «Европейский журналист года» была присуждена белорусским журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которых осудили за стрим с протестов в Минске в 2020 году. Дарья Чульцова в 2022 году вышла на свободу, а Катерина Андреева получила новый срок — восемь лет за «измену государству».

Подробнее о деле Андреевой и Чульцовой

«Власти объявили нам войну, потому что боятся правды» Двух белорусских журналисток приговорили к реальному сроку за стрим с митинга в Минске. Их обвинили в организации протестов

Подробнее о деле Андреевой и Чульцовой

«Власти объявили нам войну, потому что боятся правды» Двух белорусских журналисток приговорили к реальному сроку за стрим с митинга в Минске. Их обвинили в организации протестов