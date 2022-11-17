В городе Вольнянск в Запорожской области под завалами дома, разрушенного при российском обстреле, найдены тела семерых погибших

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск в Запорожской области тела семерых погибших. Разбор завалов продолжается, написал он.

Четырехквартирный дом в Вольнянске был разрушен в результате обстрела российскими войсками в ночь на 17 ноября.

Власти Украины заявляют, что в результате ночного обстрела в Волнянске пострадали и другие жилые дома. В одном из них, по словам Тимошенко, проживали три семьи, в общей сложности 10 человек.

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