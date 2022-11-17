«Старается держаться». Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер рассказали, что ее отправили в мордовскую колонию

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, находится в исправительной колонии № 2 в Мордовии.

Об этом, сообщает «Интерфакс», рассказали журналистам адвокаты Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков.

«Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям», — сказали они, добавив, что посещали Грайнер несколько дней назад.

Ранее появлялись сообщения о том, что Бриттни Грайнер этапирована в колонию в Мордовии, однако ее адвокаты до настоящего момента не говорили, куда отправили их подзащитную.

Бриттни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. В США она выступала за «Феникс Меркури», в России — за УГМК, многократного победителя чемпионата страны.

В феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево: в ее багаже обнаружили гашишное масло для вейпа. В августе суд приговорил ее к девяти годам колонии (к восьми годам с учетом времени, проведенного баскетболисткой в СИЗО).

Сообщалось, что Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян, в частности, кандидатом на обмен назывался торговец оружием Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам.