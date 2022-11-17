Глава МВД Украины: в Херсонской области обнаружены тела 63 человек, убитых российскими военными

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на территории Херсонской области правоохранительные органы обнаружили тела 63 человек, убитых российскими военными.

«Их сейчас осматривают следователи и фиксируют каждый факт пыток, находят свидетелей, а также происходит эксгумация тел погибших», — цитирует Монастырского пресс-служба МВД.

По словам министра, на данный момент возбуждено 436 уголовных дел о военных преступлениях, произошедших на территории Херсонской области. Помимо этого, правоохранительные органы обнаружили 11 мест лишения свободы, в которых россияне держали задержанных — как минимум в четырех из них применялись пытки, рассказал министр.

Монастырский подчеркнул, что поиски только начались и, скорее всего, будет обнаружено еще много «застенков и мест захоронений».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября распорядился вывести войска из Херсона, оккупированного Россией в первые дни войны. Через два дня в город вошли ВСУ. 14 ноября в Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же он сообщил, что в Херсонской области «российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах страны, куда смогла зайти».

О российской тюрьме в Херсоне

«Если и есть ад на Земле, то он был здесь» The Washington Post рассказала о тюрьме в Херсоне, где российские военные пытали задержанных

О российской тюрьме в Херсоне

«Если и есть ад на Земле, то он был здесь» The Washington Post рассказала о тюрьме в Херсоне, где российские военные пытали задержанных