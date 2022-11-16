В Пензе приговорили к условному сроку военнослужащего, который пытался выдать ожог в бане за боевое ранение на войне

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Пензенский гарнизонный военный суд признал контрактного военнослужащего Александра Дорошенко виновным в мошенничестве ради получения компенсации — по версии суда, военный пытался выдать за боевые ранения травмы, полученные в тылу.

«Коммерсант» назвал этот процесс «пожалуй, первым обвинительным приговором, вынесенным военнослужащему за мошенничество, связанное со ».

По сведениям газеты, Дорошенко служил по контракту водителем-заправщиком в роте материально-технического обеспечения, которая доставляла топливо и продовольствие в подразделения, участвующие в войне в Украине. Сам он в боевых действиях участия не принимал, но попадал под обстрелы.

Весной 2022 года, пишет издание, Дорошенко получил две травмы: перелом пальца правой руки (когда ночью цеплял прицеп к КАМАЗу во временном расположении части в России) и ожог левой голени (остался после посещения бани). В начале апреля военнослужащий обратился к врачу медицинского отряда, заявив, что получил ранение в результате взрыва мины. До мая мужчина проходил лечение в военном госпитале. Тогда же он написал рапорт о назначении ему единовременной выплаты, положенной по указу президента РФ.

Командование быстро установило, что военнослужащий в момент получения травм находился в глубоком тылу, поэтому командир подразделения обратился в военную прокуратуру. В отношении Дорошенко возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат.

В ходе следствия контрактник признался в содеянном, объяснив свои действия тем, что ему были нужны деньги для оказания помощи больной матери. Суд приговорил военного к двум годам лишения свободы, которые заменил условным наказанием, поскольку до преступления «подсудимый характеризовался исключительно положительно и был отмечен ведомственной наградой».

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим», который предусматривает назначение компенсаций военным, участвующим в боевых действиях в Украине. Согласно ему, за ранение военнослужащий может получить выплату в размере трех миллионов рублей, а в случае смерти — родственники получат пять миллионов рублей.

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