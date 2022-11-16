Офис Зеленского: убитый наемник ЧВК Вагнера Евгений Нужин добровольно согласился участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной
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Бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера Евгений Нужин, жестоко убитый за «предательство», добровольно согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Об этом «Дождю» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными: «У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано», — пояснил Подоляк.
Советник также сообщил, что Нужина обменяли в формате «пакет на пакет», в результате которого Украина вернула 47 военнослужащих, Россия — «какое-то число» своих.
По мнению Подоляка, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин мог устроить показательную казнь в пропагандистских целях.
Заключенный Евгений Нужин отбывал наказание в Рязанской области и был завербован ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. В сентябре он сдался в плен. В интервью украинским СМИ Нужин заявил, что изначально планировал сдаться, чтобы затем воевать на стороне Украины.
Вечером 12 ноября близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее «наказанием предателя». Основатель ЧВК, бизнесмен Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой». По мнению основателя ЧВК, к похищению и убийству Нужина могут иметь отношение спецслужбы США. Правоохранительные органы ведут проверку ролика с убийством Евгения Нужина, заявляла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.