NASA запустило к Луне космический корабль «Орион»

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Американское космическое агентство NASA утром 16 ноября запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем «Орион».

Ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 1:04 по местному времени (9:04 по Москве). Ранее запуск несколько раз переносили из-за технических неполадок.

Пуск SLS и «Ориона» является частью миссии Artemis 1 («Артемида-1»). Корабль должен в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне, провести на ее орбите несколько недель и вернуться на Землю.

В 2024 году должна состояться миссия «Артемида-2», в рамках которой четверо астронавтов облетят Луну. На 2025 год намечена миссия «Артемида-3», во время которой астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

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