По Киеву нанесли ракетный удар

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Киев подвергся ракетному удару, сообщают украинские телеграм-каналы. В городе и области слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ракеты попали в два жилых дома в Печерском районе. По словам очевидцев, пишет телеграм-канал «Реальный Киев», в пятиэтажном доме начался пожар. В Киевской городской военной администрации сообщили, что над городом также сбили четыре ракеты. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области система ПВО сбила несколько ракет.

Украинские телеграм-каналы также пишут о ракетах, летящих над Полтавской, Черкасской и Запорожской областями. Ранее сообщалось, что в Черниговской области, которая граничит с Киевской, работает система ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Киев подвергся обстрелу впервые за две недели.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

15 ноября на Бали в Индонезии начался двухдневный саммит «Большой двадцатки». В Воздушных силах ВСУ ранее допускали, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита.

Хроника войны

Война Двести шестьдесят пятый день

Хроника войны

Война Двести шестьдесят пятый день