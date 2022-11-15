Бывшего представителя «Аэрофлота» в Великобритании приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене

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Мосгорсуд назначил 13 лет лишения свободы бывшему представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрию Федоткину, которого арестовали по делу о госизмене в ноябре 2020 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Федоткина также оштрафовали на 300 тысяч рублей, а наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, следует из приговора суда.

Как отмечает «Интерфакс», приговор бывшему представителю «Аэрофлота» вынесли еще 25 августа, но ранее о нем не сообщалось. Федоткина признали виновным в госизмене (статья 275 УК РФ). Защита уже обжаловала это решение.

Что именно вменяют Федоткину, неизвестно — материалы дела засекречены. После ареста бывшего сотрудника авиакомпании СМИ сообщали, что его заподозрили в работе на британскую разведку.

По словам источника ТАСС, Федоткин якобы передавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом, отмечал собеседник агентства, у представителя «Аэрофлота» не было доступа к гостайне.

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