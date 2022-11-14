Задержан подозреваемый в теракте в Стамбуле
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Подозреваемый в осуществлении теракта на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула задержан. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
В общей сложности по подозрению в причастности ко взрыву задержали более 20 человек. По предварительным данным, которые озвучил министр, за организацией взрыва стоит Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической.
Взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула произошел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции назвали произошедшее терактом. Сообщалось, что по подозрению в совершении взрыва разыскивается женщина.