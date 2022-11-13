На центральной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, более 80 пострадали Власти Турции признали случившееся терактом

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Kemal Aslan / Reuters / Scanpix / LETA

В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв. Бомба сработала на популярной туристической улице Истикляль; судя по кадрам, снятым во время происшествия, улица была заполнена людьми.

По данным на 21:00 мск, по крайней мере шесть человек погибли, 81 пострадал. Ранее сообщалось о 53 пострадавших. На кадрах с места взрыва видно людей, лежащих на мостовой. Улицу Истикляль перекрыли; по словам очевидцев, над центром Стамбула летали вертолеты.

В турецких СМИ также появились сообщения о выстрелах в районе станции метро «Шишхане», расположенной примерно в километре от места взрыва. Утверждается, что полицейские застрелили человека. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что случившееся похоже на теракт — при этом, по его словам, утверждать это наверняка пока было бы неправильно. Президент сказал, что в преступлении, по предварительным данным, может быть замешана женщина. Позже вице-президент Фуат Октай прямо заявил, что власти расценивают случившееся как теракт и что взрывное устройство привела в действие террористка . Погибла ли она в результате, он не уточнил.

Агентство «Анадолу» сообщило, что прокуратура начала расследование происшедшего, а регулятор наложил запрет на телетрансляцию с места событий. Турецкая федерация футбола после взрыва отложила футбольный матч между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен быть пройти вечером 13 ноября в Стамбуле.

В Турции несколько лет не происходило крупных терактов. Период большой активности террористов пришелся на 2015-2017 годы, когда серию взрывов и нападений с большим количеством погибших совершали сторонники террористической организации . В 2016 году теракт произошел и на улице Истикляль; ответственность за этот взрыв власти возложили на .

Обновлено. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва. Всего, по его словам, по подозрению в причастности к организации теракта в Стамбуле задержаны более 20 человек.

Ролик показывает происшествие, в результате которого погибли люди Показать