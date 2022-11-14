Путин предложил лишать российского гражданства за «дискредитацию» и «фейки» про армию

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Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о гражданстве РФ, принятому депутатами в первом чтении в апреле 2022 года. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости, в базе Госдумы он пока не отражен.

Предлагаемые нововведения расширяют список оснований, по которым человека могут лишить приобретенного российского гражданства.

Так, в перечень преступлений, по которым будут лишать гражданства, предложено добавить следующие статьи УК:

284.1 — осуществление деятельности «нежелательной организации»;

207.3 — распространение «фейков» о вооруженных силах РФ;

280.3 — «дискредитация» вооруженных сил РФ;

280.1 — публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

В первоначальном законопроекте президента РФ устанавливался упрощенный порядок получения гражданства для отдельных категорий граждан, а также выдвигались основания для его лишения, в том числе тяжкие преступления против государства, террористическая деятельность, наркоторговля, бандитизм и так далее.

Подробнее о законопроекте

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