На войне погиб житель Замбии, ранее сидевший в российской тюрьме. Власти африканской страны потребовали от РФ объяснений, как он попал на фронт

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В боях в Украине погиб гражданин Замбии Лемехани Натан Ньиренда, который ранее был заключенным в одной из московских колоний. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на МИД Замбии.

23-летний Ньиренда погиб еще 22 сентября, сообщили в дипломатическом ведомстве. Сейчас его тело находится в Ростове-на-Дону и готовится к отправке в Замбию.

Ньиренда, который учился в Московском инженерно-физическом институте, был осужден на 9,5 лет заключения в апреле 2020 года (суть его дела в МИД Замбии не уточнили). Как он оказался в Украине, неясно.

Правительство Замбии потребовало от РФ в срочном порядке предоставить информацию об обстоятельствах, «при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб».

Заключенных российских колоний с лета вербуют для участия в войне в рядах ЧВК Вагнера. В обмен им обещают амнистию и денежные выплаты.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывать в ряды армии людей с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким статьям.

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