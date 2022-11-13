В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и раненые

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль произошел взрыв.

На кадрах с места происшествия видно лежащих на земле людей.

В результате есть погибшие и раненые, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. По его словам, взрыв произошел в 16:20 (время совпадает с московским).

CNN Turk сообщает со ссылкой на своего корреспондента об 11 пострадавших. Официальных данных о погибших пока нет.

На одном из опубликованных видео, запечатлевшем момент взрыва издалека, видно, что в момент происшествия на улице было много людей.

Внимание. Ролик показывает происшествие, в результате которого пострадали люди.